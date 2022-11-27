” الملك سلمان للإغاثة ” يشارك في إطلاق تقرير اللمحة العامة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - يستضيف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الخميس المقبل، فعالية إطلاق تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي (GHO) لعام 2023م، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ومشاركة الاتحاد الأوروبي.

ويتم إصدار اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي بشكل سنوي من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لعرض الاحتياجات الإنسانية والموارد اللازمة لتلبية الاستجابة لها، وإيصال أصوات الأشخاص المتضررين لا سيما النساء والفتيات، ويعد حدث اللمحة خطة عالمية لإشراك صانعي القرار والجهات الفاعلة الإنسانية في تسليط الضوء على الموضوعات الرئيسة والأولويات العاجلة، وزيادة الوعي لدى الجمهور، وتشجيع شركاء الأمم المتحدة على المساهمة أكثر بالعمليات الإنسانية.

ويتم إطلاق حدث اللمحة من عدد من المدن العالمية مثل: (لندن ونيويورك وستوكهولم وجنيف وبروكسل وواشنطن)، وهذا العام سيتم إطلاق التقرير من ثلاث مدن: (الرياض، وجنيف، وأديس أبابا )، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم استضافة فعالية إطلاق التقرير في منطقة الشرق الأوسط.