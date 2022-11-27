عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات و شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الجماعات الصهيونية المتطرفة “الهيكل المزعوم” دعت أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد “الأنوار/ الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ في 18 كانون الأول المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام، والتي من اللمتوقع أن تشهد اقتحام الاف المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى، ومحاولة الاحتلال تغيير الواقع فيه.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى في ظل حكم نتنياهو بن غفير، مؤكدة أن إجراء أية تغييرات في واقع المسجد تعتبر تهديداً مباشراً بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين المسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها الاقتحامات التي جرت صباح هذا اليوم على دفعات متتالية لباحات المسجد وقيامهم بأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية، كما دانت الدعوات التحشيدية التي تطلقها ما تسمى (جماعات الهيكل) لتصعيد هذه الاقتحامات وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات والاعياد الدينية المختلفة لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن الاقتحامات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو بن غفير واتباعهما،