فلسطين تحذر العالم من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو بن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى في ظل «حكم نتنياهو بن غفير»، مؤكدة أن إجراء أية تغييرات في واقع المسجد تعتبر تهديداً مباشراً بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأدانت الوزارة اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين المسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها الاقتحامات التي جرت صباح هذا اليوم على دفعات متتالية لباحات المسجد، وقيام المقتحمين بأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية، كما أدانت الدعوات التحشيدية التي تطلقها ما تسمى (جماعات الهيكل) لتصعيد هذه الاقتحامات وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات والأعياد الدينية المختلفة لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية ولا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية، والاقتحامات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات هذه الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد رجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد والمصلين عامة، خاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير والتي تعطيه صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه الاستعمارية العنصرية ضد المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن بن غفير يسعى لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم. وتتمثل المخاطر الإضافية لتلك الاقتحامات في المرحلة الراهنة في النجاح الذي حققه اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة بما يحمله من مفاهيم ورؤى تقود لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، بحيث تجد الاقتحامات صدى قوي لها وشرعنة من خلال جملة مفاهيم دينية ظلامية يعتنقها أركان اليمين باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن الاقتحامات وجميع إجراءات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية ولن تستطيع إنشاء حق لليهود في المسجد وباحاته. داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو لإبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد.

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل يغطي كافة مساحات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة بما يعزز من صمود المواطنين المقدسيين في عاصمة دولة فلسطين.