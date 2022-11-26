استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولاراستقرت أسعار الذهب اليوم السبت، دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق بجلسة الجمعة مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.9 دولار للأونصة، وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعا 0.5 في المائة إلى 1768.8 دولارا.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

فيما يتعلق بالمعادن الأخرى ارتفعت الفضة بنسبة 0.39 في المائة إلى 21.61 دولار، وتراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 983.56 دولار للأونصة، فيما هبط البلاديوم 2.09 في المائة مسجلا 1847.69 دولار.