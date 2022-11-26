رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة لزيارة إيران وسط توتر حدودي بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة بلاده، وسط توتر حدودي بين البلدين.

ووضعت الحكومة العراقية خطة لإعادة نشر قواتها على طول الحدود مع إيران وتركيا في مواجهة التهديدات الأمنية، التي مثلتها الهجمات التركية والإيرانية على كردستان العراق.

يأتي ذلك وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين القوات العراقية ونظيرتها في إيران وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني استقبل سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وأضاف البيان، أن السفير الإيراني نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة إيران، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، مؤكدين على “مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها”.

وكانت إيران وتركيا شنتا هجمات، خلال الفترة الأخيرة، على مواقع كردية للعراق وسوريا، تحت زعم مكافحة التهديدات الإرهابية، وحفظ أمنها القومي، إلا أن تلك الهجمات أثارت إدانات محلية وقلقًا أوروبيًا وغربيًا، من توسعها لتهديد أمن المنطقة.