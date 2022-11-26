مقتل أكثر من 100 إرهابي في عملية عسكرية بالصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - قال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية عسكرية بمنطقة “عيل طيري” الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.

وأشار العدالة، في مؤتمر صحفي، إلى أن العملية المخططة، شارك فيها، اليوم السبت، جهاز الأمن والمخابرات الصومالية وبالتعاون مع القوات الصديقة، موضحا أن من بين القتلى 10 قياديين بارزين.

وشدد نائب وزير الإعلام الصومالي على أن منطقة “عيل طيري” تحت سيطرة جيش بلاده، وأن العمليات لا تزال جارية لملاحقة فلول المتمردين.