رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تتعلق بالعلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من إبراهيم محمد صالح رئيس المالديف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، أنه تسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لدى استقباله في أبوظبي عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه وتنميته في المجالات كافة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نظيره المالديفي، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الوزيران سبل تنمية آفاق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة المتجددة و جهود تعزيز العمل المناخي العالمي خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف "COP28" العام المقبل.

وفي هذا الصدد أشاد "شاهد" باستضافة دولة الإمارات النسخة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" والجهود الرائدة والمبادرات البارزة التي تنفذها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي العالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.