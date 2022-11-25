ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إثر تلقيها دعما من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1758.41 دولاراً للأوقية، وارتفع 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1758.30 دولاراً.

واستقرت الفضة عند 21.51 دولاراً، فيما لم يشهد البلاتين تغيراً يذكر عند 988.8 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1883.40 دولاراً.