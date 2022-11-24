السعودية .. الصحة تنفي غرق مستشفيات جدة بسبب الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 07:27 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر مقاطع فيديو لغرق بعض مستشفيات محافظة جدة السعودية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة.

ومن جانبه؛ أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية بمحافظة جدة عبدالله الغامدي عدم صحة المقاطع المتداولة عن حدوث غرق في بعض المستشفيات التابعة لها، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وكان الغامدي قد أعلن رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة الحوادث الناتجة عن الحالة الماطرة في جدة.

وقال الغامدي لموقع "أخبار 24" إن مستشفيات والمراكز الصحية في محافظة جدة قد رفعت جاهزيتها القصوى لمواجهة أي حوادث ناتجة- عن الحالة الماطرة التي تمر فيها المحافظة.

وأضاف أنه في حالة عدم التمكن من الوصول إلى المستشفيات أو المراكز الصحية بسبب إغلاق الطرق في جدة فإنه بالإمكان تحميل تطبيق صحتي أو الاتصال على الرقم 937 للاستفسارات الصحية.

ومن جانبها أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في وقت سابق من اليوم جاهزيتها القصوى؛ تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض من محافظاتها.

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، جاهزية غرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ 98 مركزاً إسعافياً، وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية كما تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس.

وناشد بلجون المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية لمحتاجيها.

وأكد الغامدي أن حالات الربو قد تكون مصاحبة بعد الحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، حيث تم نشر توعية عن ذلك على حساب وزارة الصحة.