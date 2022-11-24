الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة

الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرةانخفض الدولار الأمريكي اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة 14ر0 في المائة إلى 75ر105 بعد تراجعه واحدًا في المائة مساء.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 75ر0 نقطة مئوية هذا الشهر للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع عززت الآمال في وتيرة أكثر اعتدالًا في رفع الفائدة، ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 1ر5 في المائة في نوفمبر الجاري باتجاه أسوأ أداء شهري في 12 عامًا.

وكان الين الياباني أحد أفضل العملات الرئيسة أداءً مقابل الدولار وارتفع 5ر0 في المائة إلى 88ر138.

كما ارتفع اليورو 39ر0 في المائة إلى 0435ر1 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول له زيادة 43ر0 في المائة إلى 2090ر1 دولار، وقفز الإسترليني 4ر1 في المائة مساء بعد أن فاقت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني الأولية التوقعات، وإن كانت لا تزال تظهر انكماشًا.

ارتفع أيضاً الدولار الأسترالي 25ر0 في المائة إلى 675ر0 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 17ر0 في المائة إلى 6255ر0 دولار.