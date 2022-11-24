بورصة الكويت تغلق تداولاتها على ارتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام بـ31.2 نقطة، أي بنسبة 0.41 بالمئة، ليبلغ مستوى 7586.59 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 144.7 مليون سهم، عبر 7554 صفقة نقدية بقيمة 33.6 مليون دينار (نحو 101.8 مليون دولار).
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع 45.4 نقطة، أي بنسبة 0.08 بالمئة، ليبلغ مستوى 5704.58 نقطة، من خلال تداول 69.6 مليون سهم عبر تنفيذ 3294 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار (نحو 24.2 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26.9 نقطة، أي بنسبة 0.32 بالمئة، ليبلغ مستوى 8486.24 نقطة، بعد تداول 75.17 مليون سهم عبر إبرام 4260 صفقة بقيمة 25.5 مليون دينار (نحو 77.2 مليون دولار).
بدوره، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ52.12 نقطة، أي بنسبة 0.90 بالمئة، ليبلغ مستوى 5866.20 نقطة، عقب تداول 56.19 مليون سهم عبر تنفيذ 2292 صفقة نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار (نحو 19.6 مليون دولار).
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