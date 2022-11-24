اتحاد موظفي الأونروا بغزة يعلق العمل جزئيا ويهدد بـ”الإضراب المفتوح”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - علق اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، العمل بشكل جزئي في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتجاجا على ما وصفه بتعنت إدارة الوكالة في تحقيق مطالب الاتحاد.

ونظم اتحاد الموظفين اعتصاما أمام البوابة الرئيسية لمكتب غزة الإقليمي احتجاجا على إدارة الوكالة في ممارسة سياسة التسويف والمماطلة بحقوق الموظفين واللاجئين.

وتتمثل مطالب اتحاد الموظفين في ضرورة التزام مكتب غزة الإقليمي بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5% يومي وما زاد على ذلك عقود دائمة، مع الحفاظ على هذه النسبة من خلال تعيين بدل المتقاعدين وتثبيت الدفعات التي تم الاتفاق عليها واستبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 35% بموظفين مثبتين فورا لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة.

وقال اتحاد الموظفين في بيان صحفي “إنه يجب إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين بنظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه”.

وطالب الاتحاد بتطبيق اتفاقية LDC وتحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها والموجودة لدى إدارة الوكالة إلى عقود دائمة حسب ما تم الاتفاق عليه.

وتابع مؤكدا على “تعبئة النقص الحاد في الكتبة والمديرين المساعدين وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة بأسرع وقت ممكن، لما يسبب غيابهم من مكرهة صحية للطلاب ولمجتمع اللاجئين، ويضر بسمعة المؤسسة وتاريخها، والعمل بشكل فوري على تعيين 350 آذن”.

وشدد على “زيادة لمواجهة غلاء المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وفق مسح الرواتب الأخير. إضافة أنه تم طرح إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، ولكن إدارة الوكالة لا زالت ترفض التعاطي مع هذا الملف”.

وأكد الاتحاد على حق أبناء الموظفين في التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين.

وشدد الاتحاد أنه سيشرع بخطوات تصعيدية في حال عدم التزام إدارة الوكالة بتنفيذ النقاط السابقة، وقال” قد نصل إلى الإضراب المفتوح”.

وحذر الاتحاد إدارة الوكالة بغزة من استمرار سياسة المماطلة والتسويف في حل قضايا الموظفين العالقة، وتعطيل تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الاتحاد، وقال “على الجميع أن يتحمل مسئولياته”.