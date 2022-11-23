إضاءة الجامعة العربية باللون البرتقالى الخميس ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وللعام الرابع على التوالي، فعالية تتضمن عقد مؤتمر صحفي لإطلاق إنارة المقر بالقاهرة باللون البرتقالي، غدا الخميس وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وستشهد الفعالية هذا العام إطلاق "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" التي تم إعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

ويحتفل العالم سنوياً بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء ال16 يوماً تضامناً مع الحملة ومن أشكال التضامن والتفاعل يتم على سبيل المثال إنارة المعالم والصروح المهمة باللون البرتقالي الذى اختير كدلالة على المستقبل الذى تنادى الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعانى فيها من أي شكل من أشكال العنف.