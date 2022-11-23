مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن تطبيق القرار 1701 الاثنين المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في نيويورك بشأن تطبيق القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أنها ستقدم في الجلسة معلومات عن التطورات في لبنان واقتراحات حيال بعض المسائل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا اليوم الأربعاء في السراي الحكومي.

وشارك في اللقاء المستشاران السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.