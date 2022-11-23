الذهب يتحرك في نطاق محدود
تحرك الذهب في نطاق تداول محدود اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1737.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.06 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3% إلى 993.38 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1875.45 دولار للأوقية.
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