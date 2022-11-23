مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 39.3 نقطة وبنسبة 0.87 في المائة اليوم الأربعاء، وأغلق عند مستوى 4543.76 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4504.49 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت ستة ملايين و277 ألفًا و552 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 271.3 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و690 ألفًا و542 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.183 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.40 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و323 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 21.08 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 738 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 11.75 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 586 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.33 في المائة.