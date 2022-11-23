فلسطين تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم والانتهاكات في الضفة الغربية وتداعياتها على ساحة الصراع.

وأدانت الخارجية، في بيان لها، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل الشهيد أحمد أمجد شحادة (16 عاما)، خلال اقتحامها الهمجي، الليلة الماضية، لمدينة نابلس.

واعتبرت جريمة إعدام الطفل شحادة، امتدادا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون، وجزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

ورأت أن افلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت أن تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين هو إرهاب دولة منظم وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي، خاصة وأنها تؤدي إلى المزيد من نشر قواعد الإرهاب اليهودي وبؤره التي تستخدمها منظمات المستوطنين الإرهابية المسلحة في تخريب الأوضاع، واشعال الحرائق والتوترات في ساحة الصراع.

وقالت الخارجية: “غياب ردود الفعل الدولية والأمريكية التي ترتقي لمستوى هذه الجرائم، بات يشكل غطاءً لارتكاب المزيد منها، وتوفر الوقت اللازم لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس”.

كما أدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأكدت أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع، بهدف إعادة ترتيب الأولويات بعيدا عن الحل السياسي للصراع، وإمعان إسرائيلي رسمي في تخريب أي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة.

واستشهد الطفل أحمد أمجد شحادة، وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الثلاثاء، خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط “قبر يوسف” شرقي نابلس.