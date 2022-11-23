أبو الغيط يغادر إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القاهرة اليوم 23 الجاري متوجها إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي ستنطلق أعماله غداً الخميس برئاسة مشتركة بين الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وباستضافة وزير خارجية اسبانيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الامين العام بأن مشاركة ابو الغيط تأتي في إطار الحرص على تطوير التعاون وآليات التنسيق بين الجامعة العربية والكيانات الدولية والإقليمية ذات التأثير، وبما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية.