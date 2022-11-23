العاهل الأردني يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وفد من الكونجرس الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين عمان واشنطن.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني وفدًا من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة شئون المحاربين القدامى في مجلس النواب النائب مارك تاكانو، حيث تناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناول اللقاء بحث، آليات تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية في مختلف المجالات.

وثمن العاهل الأردني دعم الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي للأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جرى بحث مساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وأشاد وفد الكونجرس بالعلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والولايات المتحدة، مثمنين دور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وجهوده في استضافة اللاجئين.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان هنري ووستر.