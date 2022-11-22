السعودية تدين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية والإقتصادية في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:27 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن إدانة المملكة العربية السعودية استمرار استهداف الحوثي للمنشآت المدنية الاقتصادية في اليمن ، وهو ما يؤكد نهجها المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة.



وجددت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدة موقف السعودية الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لجماعة الحوثي ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.



كما أكدت على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتحقيق السلام المستدام في اليمن.