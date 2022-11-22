ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروباارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4 بالمائة عقب أعلان شركة "غازبروم" الروسية احتمال خفض لإمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 4بالمائة إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وذكرت قناة (روسيا اليوم ) أن الارتفاع جاء بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" أنها ستبدأ في تقليل الإمدادات عبر أوكرانيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة اختلال التوازن في النقل عبر أوكرانيا لمولدوفا.