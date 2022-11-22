ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4 بالمائة عقب أعلان شركة "غازبروم" الروسية احتمال خفض لإمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا.
وصعدت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 4بالمائة إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وذكرت قناة (روسيا اليوم ) أن الارتفاع جاء بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" أنها ستبدأ في تقليل الإمدادات عبر أوكرانيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة اختلال التوازن في النقل عبر أوكرانيا لمولدوفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.