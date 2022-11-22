دوت الخليج -

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم 3.9 نقاط وبنسبة 0.09 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4504.49 نقطه. ارتفاع مؤشر بورصة مسقطارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم 3.9 نقاط وبنسبة 0.09 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4504.49 نقطه. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 1.69 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 53.6 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.328 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.36 مليار ريال عُماني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع مؤشر بورصة مسقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.