عقد الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية تحت عنوان ”الملتقى الأول لترويج الفرص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - عقدت الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية"، المنعقد يومي 22 و23 نوفمبر 2022 بالقاهرة، برعاية جامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء المصري، وكل من وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وألقت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، كلمة في الجلسة الافتتاحية أشادت فيها بجهود الدولة المصرية لتحقيق أجندتها الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، وبالمقاربة التشاركية التي تمّ اعتمادها من قبل الحكومة المصرية في مطلع سنة 2018 لتحديث أجندة التنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

كما أكدت أبو غزالة أن جامعة الدول العربية تؤمن بالدور الهام والبارز الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا، لذلك قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإطلاق وثيقة "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: 2016-2026، وكذلك تخصيص يوم 27 ديسمبر من كل عام "يوماً عربياً لمنظمات المجتمع المدني" بهدف التعريف بأهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني كونها رديف الحكومات في العمل من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معه.

ويسجل مشاركة عدد من أعضاء الحكومة المصرية ووزراء سابقين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي ستتواصل أعمالها على مدار يومي 22-23 نوفمبر الجاري، من خلال عقد عدد من الجلسات التي ستتناول تطوير صناعة النقل البحري والقطاعات المتعلقة به – التحديات وسبل التغلب عليها، وآليات سوق المال في جذب استثمارات الأجنبية والوطنية.