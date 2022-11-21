وسط صعود الدولار.. هذا ما سجله الذهب

وسط صعود الدولار.. هذا ما سجله الذهبهبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار في الوقت الذي ألقى فيه موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بظلاله على التوقعات بشأن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1739.31 دولارا للأونصة بحلول الساعة 09:31 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1738.35 دولارا.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1742 دولارا.

وانخفض الذهب 1.2% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع الدولار 0.8% مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 20.63 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3% إلى 964 دولارا كما انخفض البلاديوم 2.5% إلى 1888.12 دولارا.وكالات