مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في السودان والصومال واليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في محلية الجنينة بولاية غرب دافور في جمهورية السودان، استفاد منها 3.686 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية الطارئة المقدمة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 140 طنا من السلال الغذائية في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغريي بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 12.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال.

وفي اطار متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 سلة غذائية في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 3.600 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.