عقد اجتماع الدورة 35 لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي 69

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - برعاية معالي السيد/ أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبترحيب من سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يتم عقد فعاليات اجتماع الدورة (35) يومي 22-23/11/2022، على أن يسبقه انعقاد الدورة (69) لمكتبه التنفيذي يوم 21/11/2022، في مدينة الاسكندرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (أبو قير).

يناقش اجتماع الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب عدداً من الموضوعات التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك ذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وعلى رأسها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022)، كما يناقش الاجتماع الموضوعات التي تخدم قطاع النقل: بري – بحري – جوي، ففي مجال النقل البري، تتم مناقشة آخر المستجدات حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، والاحاطة علماً بالقرار رقم (2327) الصادر عن المجلس الاقتصادي والجماعي في دورته (109) بتاريخ 10/2/2022 بشأن اعتماد الاتفاقية المعدلة للنقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية، وبحث إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العمليــة التجاريــة، إضافــة إلى آخر المستجــدات حــول تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والاوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا) لإنشاء مرصد عربي متكامل للسلامة الطرقية.

وفي مجال النقل البحري، تنفيذاً للقرار رقم (2349) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (110)، ينظر المكتب في المسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، كما يناقش مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وتأسيس صندوق عربي لدعم البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ليتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، إضافة إلى الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي مجال النقل الجوي، يناقش المجلس والمكتب التنفيذي اعتماد المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، بالإضافة إلى دعم كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للترشح لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" عن (الفئة الثانية) للفترة (2023-2025)، كما يناقش المجلس الوزاري المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.