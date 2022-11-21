وزيرا خارجية العراق والكويت يؤكدان أهمية اعتماد الحوار البناء لحل القضايا العالقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:33 صباحاً - أكد وزيرا الخارجية العراقي والكويتي، فؤاد حسين والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين، فضلا عن ضرورة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين العراق والكويت، والارتقاء بمستوى التنسيق في العديد من المجالات، بما يسهم في الانتقال إلى افق ارحب في مجالات التعاون الثنائيّ كافة.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات (حوار المنامة) في نسخته الـ18.

وأكد وزير الخارجية العراقي - وفقا للوكالة العراقية للأنباء - عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين بلاده والكويت، مؤكداً حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون الثنائي في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية.