خطيب المسجد الحرام: المملكة تتصدي لخطاب الكراهية بنشرها رسالة الإسلام الحقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أن المملكة تعمل على التصدي لخطاب الكراهية من خلال نشر رسالة الإسلام الحقة في الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف، ونشر قيم الدين الحنيف.



وأشار الشيخ صالح - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الـ 35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي - إلى حرص المملكة، من خلال مبادراتها، على لم الصف وجمع كلمة المسلمين بما يخدم قضاياهم ويعزز السلم والاستقرار العالمي.



وقال إن مشاركة السعودية في تنظيم وأعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي يعكس حرصها على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين، والتصدي لمحاولات التشويه المتعمدة والمستمرة، التي تستهدف الإسلام والمسلمين، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المؤتمرات في رسم خارطة الطريق للعمل على نشر التسامح والتصدي للكراهية وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الإسلامية.