الرئيس التونسي يعلن المصادقة على ”إعلان جربة” للقمة الفرنكفوينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد المصادقة على "إعلان جربة" للقمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة التي تختتم أعمالها اليوم الأحد.

وقال سعيد إن إعلان جربة يتضمن عددا من النقاط، أبرزها الإعلان الخاص باللغة الفرنسية في إطار التنوع داخل الفضاء الفرنكوفوني، والإطار الاستراتيجي للفرنكفونية خلال الفترة الممتدة بين (2023/2030) .

وأضاف سعيد - في كلمته في ختام الدورة الـ18 للقمة - أن إعلان جربة يتضمن تدعيم السلام في الفضاء الفرنكفوني، والإعلان المتعلق باللغة الفرنسية والتنوع اللغوي بالدول الأعضاء ، والقرار المتعلق بقبول عضوية دول جديدة في المنظمة أو تعديل عضويتها ومخرجات الموائد المستديرة .

وأعرب الرئيس التونسي عن سعادته لقبول واعتماد "إعلان جرية"، والذي يمثل القاسم المشترك لعمل المنظمة في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم وثيقة مخرجات قمة الفرنكفونية في جربة غدا /الاثنين/ على أقصى تقدير مع إمكانية تقديم الملاحظات بخصوصها لدى الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو.