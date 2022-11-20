مُفتي الديار الفلسطينية يدين اعتداءات المستوطنين على الأماكن الدينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:39 مساءً - أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأماكن الدينية، والتي كان آخرها الاعتداء يوم أمس على المسجد الإبراهيمي في الخليل، واستباحته من قبل المستوطنين.

وأدان المفتي حسين- في بيان صحفي، اليوم- اعتداء مليشيات المستوطنين المتطرفين على مسجدي "باب الزاوية"، و"الصديق" في الخليل ومهاجمتهما وتكسير نوافذهما، بعلم قوات الاحتلال وحمايتها، مبينا أن هذه الاعتداءات تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، التي حفظت حرية الأديان والعبادة.

وقال إن سلطات الاحتلال من خلال هذه الاعتداءات تهدف إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، محذرا من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، ستلحق الضرر في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها.

وبين المفتي أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومُخجل، ينذر بتصعيد خطير، مُناشدًا العالم بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات قبل فوات الأوان.