مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 4.2 نقطة وبنسبة 0.09 في المائة اليوم الأحد، مُغلقاً عند مستوى 4481.84 نقطة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 4486.06 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت 806 آلاف ريال عُماني، منخفضةً 64.6 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و274 ألفًا و359 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.047 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 22.98 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 318 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 39.46 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 250 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 30.99 في المائة، فيما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 68 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.47 في المائة.
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