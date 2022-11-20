مفتي القدس: اعتداء الاحتلال على المقدسات والمساجد قد يجر المنطقة لحرب دينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأماكن الدينية، التي كان آخرها الاعتداء يوم أمس على المسجد الإبراهيمي في الخليل، واستباحته من قبل المستوطنين.

وندد سماحة المفتي حسين في بيان له، اليوم الأحد، باعتداء مليشيات المستوطنين المتطرفين على مسجدي “باب الزاوية”، و”الصديق” في الخليل ومهاجمتهما وتكسير نوافذهما، بعلم قوات الاحتلال وحمايتها.

وأكد أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذه الاعتداءات، إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، محذرا من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، ستلحق الضرر بالعالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها.

وبين أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومخجل، ينذر بتصعيد خطير، مناشدا العالم بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات قبل فوات الأوان، مشدداً أن هذه الاعتداءات تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، التي حفظت حرية الأديان والعبادة.