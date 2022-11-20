بوتين يهنئ أمير قطر بافتتاح فعاليات كأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، وهنأه بافتتاح المونديال الذي تستصيفه بلاده.

وذكر الموقع الرسمي للرئاسة الروسية “الكرملين” أنه قد “تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، بما في ذلك ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمي”.

ونوقشت القضايا الموضوعية للتجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية.

كما تم الاتفاق على الاستمرار بالاتصالات بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات.

وتنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.

ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور.