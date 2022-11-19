مؤشر بورصة مسقط يرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

مؤشر بورصة مسقط يرتفع للأسبوع الثالث على التواليارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 57 نقطة، وأغلق على 4486 نقطة مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي وسط دعم من البنوك وعدد من الشركات القيادية المدرجة في عينة مؤشر الأسعار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن بورصة مسقط استفادت الأسبوع الماضي من البيانات الإيجابية بشأن تحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، كما استفادت من الإفصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة.

ودعمت أسهم البنوك مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع الأسبوع الماضي 113 نقطة وأغلق على 7208 نقاط، وشهد مؤشر قطاع الصناعة أداء جيدا مرتفعا 61 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 12 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا طفيفا دون نقطة واحدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 22 مليارا و995.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 66.6 مليون ريال عُماني.

كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 2662 صفقة مقابل 2093 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، غير أن قيمة التداول تراجعت بنحو أربعة في المائة لتبلغ 11.7 مليون ريال عُماني مقابل 12.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر الجاري.

واجمالاً ارتفعت أسعار 25 ورقة مالية مقابل 18 ورقة مالية تراجعت أسعارها و26 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة الأسبوع الماضي.