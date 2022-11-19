إصابة فلسطينيين إثر اعتداء للمستوطنين في مدينة الخليل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، إن مستوطنين مسلحين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حي تل الرميدة، ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح وكدمات، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله ويوسف أبو عيشة، من جوار منزلهم في منطقة تل الرميدة.

وكان مئات المستوطنين، قد اقتحموا اليوم السبت، شارعي باب الزاوية وبئر السبع وسط الخليل، واعتدوا على المواطنين ومحلاتهم التجارية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفالاتهم بـ«الأعياد اليهودية».

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين تجمعوا في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة، وصولا الى ما يسمى قبر «حفرون» في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية، وهاجموا المواطنين والمحال التجارية، وأتلفوا بسطات الباعة، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها.