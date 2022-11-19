مقتل اثنين في اصطدام طائرة بعربة إطفاء على مدرج مطار في بيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - قالت مجموعة خطوط “لاتام” الجوية التشيلية إن طائرة تابعة لها اصطدمت بعربة إطفاء على المدرج أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة بيرو، أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء.

وقالت وزارة الصحة في بيرو إن 20 راكبا يتلقون العلاج وإن اثنين على الأقل في حالة خطيرة. وذكرت شركة الطيران أنه لا توجد إصابات أو وفيات في صفوف الركاب أو أفراد الطاقم.

وأضافت الوزارة أن 61 شخصا نقلوا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي. ولم يتضح ما إذا كان هذا بسبب إصابات أو إجراء احترازي.

وقدم الرئيس، بيدرو كاستيلو، تعازيه لعائلتي رجلي الإطفاء في بيان على تويتر، قائلا إنه يتوجه بالدعاء من أجل شفاء المصابين.

ولم يتضح سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة. وقال مكتب الادعاء إنه يحقق في الحادث.

تعد هذه ثاني حادثة في أقل من شهر لشركة طيران لاتام، بعد أن تعرضت إحدى طائراتها للضرر أثناء عاصفة شديدة أجبرتها على الهبوط اضطراريا.

وقال فرع الشركة في بيرو إنه يخصص جميع موارده لرعاية المتضررين، ويتعاون مع السلطات لدعم التحقيق.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تصطدم بعربة الإطفاء أثناء انحرافها من على المدرج، ثم تشتعل فيها النيران سريعا وينبعث منها الدخان قبل أن تتوقف.

وقالت شركة الطيران إن الرحلة كانت تغطي خط ليما -جولياكا المحلي.