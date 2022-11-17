الذهب يتراجع 1‭%‬ مع صعود الدولار

الذهب يتراجع 1‭%‬ مع صعود الدولارتراجعت أسعار الذهب 1% اليوم الخميس، مع انتعاش الدولار بعدما أشارت تعليقات في الآونة الأخيرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم.

بحلول الساعة 15:42 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1758.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 0.8% إلى 1760.90 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.7%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أيضا.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الأوكرانية، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين مع انحسار التوترات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 3.2% إلى 20.7794 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.9% إلى 987.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 3.3% إلى 2004.28 دولار للأوقية.