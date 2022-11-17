مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 44.5 نقطة وبنسبة واحد في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4486.06 نقطة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 4441.52 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونين و274 ألفًا و359 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 1.3 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و303 آلاف و853 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.319 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و169 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 51.41 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 517 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 22.71 في المائة، فيما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 653 ألف ريال عُماني وبنسبة 28.70 في المائة.