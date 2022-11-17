لقاء فلسطيني أمريكي في رام الله لبحث التطورات بعد انتخابات الكنيست

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - التقى اليوم الخميس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مع المبعوث الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو بمدينة رام الله.

وقال الشيخ، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية، وآخر التطورات في المنطقة في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه تم التأكيد على ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لكل إجراءاتها الأحادية التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار.