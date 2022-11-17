إنقاذ 26 فلسطينيا قبالة شواطئ ليبيا واليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم إنقاذ 26 فلسطينيا كانوا على متن مركبين لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وآخرين عند سواحل اليونان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الخارجية تتابع عبر سفارة فلسطين في ليبيا إنقاذ المركب الأول قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، وعلى متنه 6 مهاجرين فلسطينيين موجودين الآن في مركز الهجرة غير الشرعية غرب ليبيا.

وأضاف أنه تم إنقاذ المركب الثاني قبالة سواحل مدينة مصراته، وتم العثور على 16 مهاجرا فلسطينيا من بينهم 4 سيدات، وجميعهم موقوفون في أحد المراكز قرب مصراته وهم من حملة الوثائق السورية.

وأكد أن السفارة تتابع أحوال جميع المهاجرين في مراكز التوقيف كافة، مع الجهات المختصة، وتطمئن على أحوالهم المعيشية والصحية وظروف التوقيف، وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة وفقا للقوانين المرعية في ليبيا.

وأضاف السفير الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي وصلتها بشأن مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية، وأثناء المتابعة اتضح للسفارة أنه تم إنقاذ 4 مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم متواجدين حاليا في مراكز التوقيف وتتابع السفارة أوضاعهم، في حين لم تتضح بعد المعلومات بشأن المركب الثاني وعدد الفلسطينيين الذين على متنه، حيث يتم متابعة هذه القضية مع الجهات اليونانية المختصة وسيتم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة تردنا بهذا الخصوص.

ودعا السفير الديك كافة ابناء الشعب الفلسطيني،في الوطن والشتات بضرورة حث أبنائهم على رفض أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الزج بأنفسهم في المجهول ومصيدة تجار البحار والاتجار بالبشر.