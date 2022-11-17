لجنة ” جائزة التميز الإعلامي العربي” تبحث الجوانب الموضوعية لتنظيم الدورة الجديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - في إطار تنفيذ القرار الخاص بجائزة التميز الإعلامي العربي، والصادر عن الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عُقدت بتاريخ 22/9/2022 بالقاهرة، تنظم الأمانة العامة (قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي، وذلك يومي 20-21/11/2022 بمقر جامعة الدول العربية.

وسيعقد هذا الاجتماع برئاسة دولة الكويت (الدولة الراعية للجائزة)، وبمشاركة ممثلي الدول أعضاء اللجنة، وهي؛ المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمينة.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، أن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة تتمثل في اختيار مجال الدورة القادمة لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحديد نوعية الأعمال المطلوبة، وكذلك معايير اختيار الأعمال المرشحة، وذلك تمهيداً للإعلان عن الجائزة وفتح باب للترشيحات.

كما أشار السفير إلى القيمة الأدبية والمعنوية لجائزة التميز الإعلامي العربي، مؤكداً حرص مجلس وزراء الإعلام العرب وجامعة الدول العربية على منحها للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب بشكل سنوي منذ سنة 2016 تقديراً لإنجازاتهم وأعمالهم في الحقل الإعلامي بمختلف مكوناته المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، وكذا بهدف تسليط الضوء على النماذج الإعلامية المتميزة في الوطن العربي.

كما أكد أن الدورة الجديدة لهذه الجائزة ستكون الأولى التي ستشهد منح جوائز مالية للفائزين في فئات مسابقة الاعمال الإعلامية، وذلك برعاية دولة الكويت، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الثاني الخاص بأعمال التحكيم خلال شهر ابريل القادم.