البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:31 مساءً - انتهت عملية الاقتراع السادسة في مجلس النواب اللبناني من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة السابعة، يوم الخميس المقبل.

وجاءت نتيجة الاقتراع اليوم كالآتي: ميشال معوض حاز على 43 صوتا، فيما اختار 46 نائبا ترك ورقة الاقتراع بيضاء، وحاز عصام خليفة على 7 أصوات، وسليمان فرنجية على صوت واحد، وزياد بارود على 3 أصوات.

ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون قبل قرابة 17 يوما، ويخشى مراقبون أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول في ظل عدم توافق القوى السياسية.