البرلمان العربى يشيد بجهود الرئيس السيسى فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بالدور المحورى الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأشقاء والدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية الرصينة وسياستها الحكيمة على الصعيدين العربى والدولى.

جاء ذلك خلال استقبال "العسومى"، اليوم الخميس، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير صلاح عبد الصادق؛ وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربى.

وأكد العسومي - خلال اللقاء - حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي، مثمنا الجهود التي تقوم بها الوزارة والدبلوماسية المصرية الرصينة لدعم العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير صلاح عبد الصادق، أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لخدمة قضايا المنطقة وخاصة استراتيجيته الجديدة في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتسير جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.