ولي العهد السعودي: نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات الدفاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تعزيز القدرات الدفاعية.

وأضاف في لقاء عقده مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك، اليوم الخميس، في العاصمة الكورية سول “نأمل في توسيع نطاق التعاون مع كوريا الجنوبية من أجل خطة التنمية (رؤية 2030)”.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لأن يسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.

من جانبه، أكد رئيس كوريا الجنوبية أن السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة، مشيراً بالقول: “نتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع نيوم والصناعات الدفاعية”.

وذكر القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية أن ولي العهد السعودي يبدي دعمه لسياسة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بكوريا الشمالية ويندد بالتجارب الصاروخية التي تجريها بيونجيانج.

وكان رئيسُ وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الكورية الجنوبية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الكوري تناولا خلالها آفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.