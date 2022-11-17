ابوالغيط يفتتح قمة دبي للسياحة الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة ومعرض اكسبو دبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - افتتح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قمة دبي للسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الاعاقة والتي عقدت يوم ١٦/١١/٢٠٢٢ بدبي.

وقد ألقى ابوالغيط كلمة وجه فيها الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني وراعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي على دعمه الكبير لمبادرة العيش باستقلالية الصادرة تحت رعاية الجامعة العربية و تهدف إلى دعم اصحاب الاحتياجات الخاصة والتي تشكل إحدى أهم فئات المجتمع.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام بأن الأمين العام قد أفتتح بصحبة سمو الشيخ معرض إكسبو دبي أصحاب الهمم في دورته الرابعة وذلك يوم ١٥/١١/٢٠٢٢، حيث أطلعوا على الاجنحة المختلفة بالمعرض والمبادرات والابتكارات ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة سواء تلك التي ابتكرها الاشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم أو المؤسسات الداعمة لهم والتي تسهل حياتهم وتعزز فرص إدماجهم بالمجتمعات بشكل متكامل.

تجدر الاشارة إلى أن جناح جامعة الدول العربية قد سمي "مبادرة العيش باسقلالية"، حيث تضم المبادرة عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك، وتستهدف توفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الاعاقة وبما يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ذات الصلة.

وأضاف رشدي بأن السيد الأمين العام أشار في كلمته إلى أن السياحة الميسرة تعد من الأنماط السياحية الواعدة في الكثير من دول العالم حيث سيتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة من الاستمتاع بحقوقهم في التنقل لزيارة الاماكن السياحية على نحو أسهل وآمن، فضلا عن أنها تهتم في جانب منها بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة والمبتكرين منهم.

الجدير بالذكر أن مشاركة السيد الأمين العام في هذه الفعالية تأتي استمرارا لجهودة في دعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مبادرة سيادته المعنونة "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة ٢٠٢٣-٢٠٣٢، ويتضمن هذا العقد مبادرة العيش باستقلالية، كما تولي جامعة الدول العربية أهمية قصوى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال أجهزتها المتخصصة وفي مقدمتها مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والسياحة العرب، وكذلك المنظمات العربية المتخصصة وهم اتحاد الغرف العربية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة العمل العربية.