إخماد حريق التهم إحدى صالات مطار بغداد الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - أخمدت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، حريقاً التهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أن ” 15 فرقة إطفاء تخصصية وأخرى مساندة شاركت بعمليات الإطفاء”.

وأضاف أن ” عمليات الإخماد شملت أيضاً مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وطلب الدفاع المدني التحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار.