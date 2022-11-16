العاهل الأردنى يؤكد أهمية الدور الرقابى والتشريعى لمجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أهمية تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء.

وهنأ العاهل الأردني الصفدي بثقة زملائه وانتخابه رئيسا للمجلس للدورة العادية الثانية، لافتا إلى ضرورة التواصل الإعلامي والميداني لتسليط الضوء على جهود مجلس النواب وإنجازاته، وإيضاح أهمية مشروعات القوانين وأسبابها.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التعاون المستمر بين المجلس والحكومة في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور، لتحقيق الأهداف الوطنية.

من جهته، أكد الصفدي أن توجيهات الملك عبدالله الثانى تعد نبراس عمل لمجلس النواب، وأن مضامين خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية ستشكل خريطة طريق لأداء المجلس خلال الفترة المقبلة.

وبين أن مجلس النواب سيطور نظامه الداخلي، وسيعزز من تواصله مع المواطنين، وسيمضي قدما بنهج الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع، بما ينعكس إيجابا على دوره الرقابي والتشريعي.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة لإنجاح مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.