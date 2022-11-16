الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية..ومُستوطنون يقتحمون الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من منطقة المساكن الشعبية والبلدة القديمة في "نابلس" بشمال الضفة، فيما تم اعتقال ستة من مدينة "الخليل" الجنوبية، وواحد من بلدة صوريف شمال غرب محافظة الخليل.

وأضافت هذه المصادر أنه تم اعتقال طفل عمره 14 عامًا من عند مدخل قرية "بيت سيرا" في رام الله.

وعلى صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية "حارس" غرب مدينة سلفيت، وأخذت قياسات منزل عائلة منفذ هجوم مستوطنة "ارئيل" أمس، وهو إجراء يسبق الهدم عادة.

وكان صوف نفذ عملية "طعن" في مستوطنة "ارئيل" أمس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.