استقرار أسعار الذهب عند التسوية

استقرار أسعار الذهب عند التسويةاستقرت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، وسط متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 0.01 في المائة إلى 1776.80 دولار للأونصة، بعدما سجلت خلال الجلسة مستويات 1791.80 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف.

وقلص الذهب بعض مكاسبه بنهاية الجلسة، بعدما ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً من أقل مستوى في ثلاثة أشهر، فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.