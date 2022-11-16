اجتماع بعنوان ”محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر داعش في العراق”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية، ومندوبية العراق لدى الجامعة ومكتب الأمم المتحدة (UNITAD) تعقد فعالية بعنوان "محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر داعش في العراق: مسؤولية القيادة وتحديد القادة ودور المقاتلين الأجانب في التنظيم "، وذلك يوم 16/11/2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتهدف هذه الفعالية إلى توضيح كيفية بناء "قضايا القيادة " لكبار قادة داعش والقيادة الوسطى من خلال أمثلة ملموسة، بما في ذلك المسؤولية عن عدم منع ارتكاب الجرائم الدولية أو المعاقبة عليها، وإجراء دراسة حالة على " المقاتلين الأجانب" مما يوسع النطاق المحتمل لهذه القضايا إلى خارج العراق.